إغلاق أحد اتجاهات طريق الملك عبدالله في جدة بسبب تصريف مياه الأمطار

نايف السالم(صدى):

أعلنت الإدارة العامة للمرور برفقة أمانة محافظة جدة، اليوم الخميس، عن نقل الحركة المرورية من الطريق الرئيسي لطريق الملك عبدالله باتجاه الشرق إلى الغرب المتقاطع مع طريق الأندلس إلى طريق الخدمة لمدة 25 يومًا.

وأوضحت المرور والأمانة، أن ذلك نظرًا لاستكمال تنفيذ مشروع تتفيذ حلول تصريف مياه الأمطار لنفق تقاطع طريق الملك عبدالله مع شارع الأندلس ” دوار السارية “، وذلك اعتبارًا من يوم السبت 6/5/1441هـ، الموافق 11/1/2020م.

وفي السياق نفسه، أشارت المرور إلى أنه يمكن استخدام الطرق البديلة حسب المخطط المرفق مع الخبر، وللعودة من الشرق إلى الشمال يمكن استخدام الدوران من إشارة تقاطع المدينة المنورة مع طريق الملك عبدالله.