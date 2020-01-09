الزعاق: يحذر من انخفاض درجة الحرارة .. ويؤكد السبت أول الشبط (فيديو)

علي القحطاني(صدى):

توقع عضو الاتحاد الغربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد صالح الزعاق : انخفاض درجات الحرارة مع صعيق محمول عبر الرياح بعدد من المناطق في المملكة بأجازة نهاية الأسبوع .

وقال الزعاق عبر تغريده له بتويتر : ” إجازة نهاية الأسبوع : انخفاض لدرجات الحرارة مع صقيع محمولة عبر رياح شمالية(صلفه)تبدأ الليلة على الشمالية من السعودية وغداً الى الشمالية الشرقية ويتزحزح للوسطى وأجزاء من الغربية بشكل متدرج من يوم السبت .. ونعيش أثارها الأسبوع القادم “.

وتابع : “تتزامن الموجة مع دخول موسم الشبط في يوم السبت “.