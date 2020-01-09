وفاة طفلة بسبب مشهد في مسلسل «خاتون»

دمشق(صدى):

توفت طفلة سورية بالغة من العمر 9 سنوات؛ عندما حاولت تقليد مشهد انتحار الممثلة “كندا حنا”، خلال أحداث مسلسل “خاتون”.

وجاء ذلك بعد محاولتها تقليدَ الفنانة السورية، التي قامت بشنق نفسها في غرفتها أثناء أدائها مشهدًا في المسلسل في ظلّ غياب والدتها.

ويذكر أن مسلسل “خاتون” أحد المسلسلات الشامية الأضخم إنتاجيًّا لهذا الموسم، ويتصدر قائمة أبطاله نجوم سوريون، وممثلون لبنانيون، حققوا شهرة واسعة خلال السنوات الأخيرة عبر الأعمال العربية المشتركة.

وتتضمن أحداث المسلسل قصة واقعية عن “الفتاة الدمشقية خاتون، التي تمردت بدافع الحب على قيم المجتمع الدمشقي؛ مما قادها لخوض مواجهات كبيرة”.