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صورة لقائد بالحرس الثوري تفضح خطة إيران للسيطرة على المنطقة العربية

صورة لقائد بالحرس الثوري تفضح خطة إيران للسيطرة على المنطقة العربية
طهران(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لقائد القوة الجوية العسكرية في الحرس الثوري الإيراني ، خلال مؤتمر صحفي في طهران ، تؤكد تورط إيران ووضع يد مؤيديها المرتزقة على المنطقة العربية .

واظهرت الصورة وضع قائد الحرس الثوري الإيراني ، لأعلام المليشيات في العراق واليمن ولبنان وسوريا وفلسطين خلفه أثناء المؤتمر .

وعلق المتابعون على الصورة ، بأن هذه الأعلام رسالة واضحة بأن هذه المليشيات هي يد إيران في المنطقة وعناصرها ومؤيدييها مجرد مرتزقة تحت إمرة طهران.

وأكد المتابعون ، في تعليقاتهم ، هذا إشارة بأنه عندما يُستهدف الحوثي في اليمن تُهزم إيران.


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