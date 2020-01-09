نتائج القبول النهائي على وظائف «المدني» ومركز العمليات الأمنية للكادر النسائي

فاطمه المالكي(صدى):

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي للمديرية العامة للدفاع المدني على رتبة “جندي” للكادر النسائي.

وأوضحت أنه سيتم استقبال المتقدمات عن طريق البوابة الشمالية بوابة رقم 4 يوم الاثنين الموافق 1441/5/25هـ في تمام الساعة 7:00 صباحاً في اليوم الأول فقط.

كما أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي للمركز الوطني للعمليات الأمنية “911” للكادر النسائي على رتبة جندي أول وجندي.

وأوضحت أنه سيتم استقبال المتقدمات عن طريق البوابة الشمالية بوابة رقم 4 يوم الأحد الموافق 1441/5/24هـ في تمام الساعة 7:00 صباحاً في اليوم الأول فقط.

ولمعرفة نتائج القبول النهائي والطلبات، يمكن الرجوع للموقع الإلكتروني لبوابة التوظيف “أبشر- التوظيف”.