مورينيو يستعد للقاء صعب أمام ليفربول السبت

طلال الغامدي(صدى):

يسعى مدرب توتنهام هوتسبير، جوزيه مورينيو، في أن يكون أول من يضع حداً لسجل ليفربول الخالي من الهزيمة على مدار أكثر من عام في الدوري الإنجليزي، وربما تكون مواجهة الفريقين بعد غد السبت متقاربة أكثر مما يوحيه ترتيب كل منهما.

توقعت عدد من الصحف الإنجليزية أنه ستكون المواجهة بأستاد توتنهام هوتسبير هي الأولى للاعبي المدرب يورغن كلوب ضد فريق يدربه مورينيو منذ إقالة المدرب البرتغالي من قيادة مانشستر يونايتد عقب الهزيمة 1-3 في أنفيلد في ديسمبر (كانون الأول) 2018.

وربما تظل المباراة غريبة بالنسبة لليفربول الذي فاز على توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، ويملك سجلاً شبه مثالي بالحصول على 58 نقطة من 60 متاحة حتى الآن هذا الموسم، ويتقدم بفارق 13 نقطة عن أقرب منافسيه.

يُشار أنه لم يفز مورينيو الذي تولى المسؤولية بعد إقالة بوكيتينو في نوفمبر (تشرين الثاني)، سوى في مناسبتين على كلوب في آخر 10 مواجهات بينهما.