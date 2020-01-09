الرخيص يحذر من موجة باردة درجاتها تحت الصفر

سعيد العجل(صدى):

حذر عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء ماجد ممدوح الرخيص من موجة قطبية باردة تتاثر بها اجواء المملكة العربية السعودية، لامثيل لها خلال فصل الشتاء الحالي

وأضاف الرخيص بأن أطراف المنطقة الشمالية والشمالية الغربية ستتأثر بالصقيع وستشهد تدني في درجات الحرارة حيث ستنخفض الى ما تحت الصفر المئوي.

وتوقع الرخيص ان تمتد هذه الموجه القطبية وزيادة الصقيع إلى المنطقة الوسطى لتشمل العاصمة الرياض والمنطقة الشرقية،

وعن مدة هذه الموجة قال الرخيص بانها ستستمر لمدة ثمانية أيام ابتداء من الليلة،وحتى يوم 22 من شهر جمادى الأولى ١٤٤١هـ.

مضيفاً بان الأماكن الحارة مثل مكة المكرمة،ستتأثر بها