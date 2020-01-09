عصابة تجبر فتاة على ممارسة الرذيلة وتعرضها للاغتصاب

دبي(صدى):

عملت عصابة آسيوية في الإمارات، مكونة من 5 رجال وامرأة أعمارهم تراوحت بين 22 و48 عاما، على استدراج فتاة قاصر من موطنهم، وتشغيلها في الرذيلة؛ حيث جذبتها سيدة من أفراد العصابة من موطنها، زاعمة أنها تريد مساعدتها للحصول على عمل كخادمة في دولة الإمارات.

وفي التفاصيل، زورت المتهمة جواز سفر للفتاة صاحبة الـ16 عامًا عن طريق رجلين لجعلها تبدو أكبر سنا واستخراج تأشيرة؛ وبعد وصولها أخبرتها أنها ستعمل كعاهرة، لكنها رفضت، حينها ضربتها المرأة واغتصبها أحد أفراد العصابة.

ونقلت الفتاة لشقة أخرى، واحتجزونها أسبوعين واغتصبها اثنان من الرجال بشكل متكرر؛ لتقول الفتاة: ” أجبروني على ممارسة الجنس مع خمسة أو ستة رجال يوميا حتى اقتحمت الشرطة الشقة “؛ فيما تنظر محكمة جنايات دبي القضية.