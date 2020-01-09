بالفيديو.. دنيا بطمة تتورط في الاتجار بالبشر بسبب قضية « فضح المشاهير »

الرباط(صدى):

أوضحت المحامية مريم الإدريسي ، في تصريحات إعلامية ، أن الجريمة الإلكترونية خطيرة جدا ، واحتمال تورط في الاتجار بالبشر.

جاء ذلك في تعليقها على رفع قيمة كفالة الفنانة دنيا بطمة من 300 ألف درهم إلى 900 ألف درهم، ومنعها من السفر، مقشيره إلى أن هذه القرارات جيدة ولكن سحب جواز السفر تدبير أكثر احترازيه .

وكان تم توقيف “بطمة” في نهاية شهر ديسمبر الماضي لاتهامها مع شقيقتها إبتسام بامتلاكهما حسابا فاضحا للمشاهير باسم “حمزة مون بيبي” على Snap chat والمتهم بابتزاز المشاهير والفنانين وفضحهم.