تسريب جديد يفضح تورط البشير في إعدام 28 ضابطا

الخرطوم(صدى):

ظهر تسريب سري للرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، يعترف فيه بإعدام 28 ضابطا من القوات المسلحة في رمضان 1990.

وبحسب ما جاء في التسريب، فإن البشير أقر بالجريمة خلال اجتماعات شورى الإخوان، قائلا: «أوصلناهم إلى رمضان.. ودفناهم».

وكانت أعمال الاعتقالات والتعذيب الواسعة انتشرت في وقت سابق والتي عُرفت بـ«بيوت الأشباح»، ومن ثم وقعت المذبحة الشهيرة التي راح ضحيتها 28 ضابطاً من القوات المسلحة، أعدمهم البشير، بعد أقل من عام من توليهم السلطة في رمضان الموافق أبريل 1990.