وظائف شاغرة للجنسين في جامعة المؤسس

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جامعة الملك عبدالعزيز، عن توفر وظائف أكاديمية شاغرة للجنسين، للعمل بكلية الهندسة بدرجة (معيد، معيدة)، لحملة البكالوريوس، للعام الدراسي 1441/1440هـ.

وأوضحت الجامعة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: معيد (للرجال – وظيفتان):- الدرجة الجامعية في تخصص (الهندسة الصناعية) من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى مُعترف بها؛ فضلًا عن معيدة (للنساء – وظيفتان):- الدرجة الجامعية في تخصص (الهندسة الصناعية) من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى مُعترف بها.

واشترطت جامعة المؤسس، أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وأن لا يقل التقدير في البكالوريوس عن (جيد جداً)، وأن لا يتجاوز العمر (30) سنة، حسن السيرة والسلوك، درجة التوفل أو IELTS المطلوبة، درجة القدرات للجامعيين، درجة البكالوريوس وهم على رأس العمل.

وأشارت إلى أن للرجال:- يبدأ التقديم يوم الأحد بتاريخ 1441/05/17هـ وينتهي بتاريخ 1441/06/18هـ (خلال أوقات الدوام الرسمي)؛ وللنساء:- يبدأ التقديم يوم الأحد بتاريخ 1441/05/24هـ وينتهي بتاريخ 1441/06/12هـ (خلال أوقات الدوام الرسمي).

وقالت أن الطلبات: وثيقة التخرج، كشف الدرجات المعتمد، شهادات امتحانات اللغة والدورات والدبلومات (إن وجدت)؛ بينما طريقة التقديم: للرجال:- تقدم الطلبات مصحوبة بالأوراق الثبوتية (خلال الفترة الموضحة أعلاه) إلى:- في كلية الهندسة مبنى رقم (40) غرفة رقم (44G29).- أو على البريد الإلكتروني:[email protected]

أما التقديم بالنسبة للنساء:- تقدم الطلبات مصحوبة بالأوراق الثبوتية (خلال الفترة الموضحة أعلاه) إلى:- وكيلة كلية الهندسة مبنى رقم (64) بشطر الطالبات غرفة (201/أ)، أو على صندوق بريد 80204 الرمز البريدي21589، أو على البريد الإلكتروني: [email protected]