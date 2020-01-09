صحراء النفود تجمع صديقين مصادفة بعد غياب 64 عاما
بعد غياب لأكثر من 64 عاما، جمعت صحراء النفود بالرياض ، عن طريق المصادفة بين صديقين لم يلتقيا منذ كانا طالبين في المدرسة الحربية بمدينة الرياض عام 1373هـ.
وقال بن شايق وهو شيخ حوالة في محافظة بلجرشي : إنه يعرف محمد بن فيصل الحربي ” 80 عاماً ” منذ أن كانا طالبين يدرسان في المدرسة الحربية بمدينة الرياض وعمرهما لم يتجاوز 13 عامًا، واستمرا كصديقين لعدة سنوات ثم تفرقا بعد 5 سنوات من الصداقة ولم يلتقيا إلا بعد 64 عامًا.
وروى شايق تفاصيل اللقاء – وفقاً للمدينة – أنه بدأ عندما قام وفد من أعيان الباحة بزيارة لمحافظ العقيق الدكتور فيحان العتيبي في منزله بالرياض، والذي اصطحبهم في جولة شمالية في عدد من مدن المملكة .
وطلب المحافظ عند وصول الوفد لمركز “قبه” وسط صحراء النفود التوقف عند “كارافان” للاستراحة، وما أن سمع صاحب الكرافان ” الحربي ” أحد الأشخاص ينادى باسم شخص آخر، استوقفه الاسم.وسأل أحد أفراد الوفد عن شخص كان زميلاً له قبل أكثر من 64 عامًا يدعى محمد بن شايق ليتفاجأ بأنه ضمن أفراد الوفد، وبسرعة البرق قفز الحربي فعانق بن شايق في موقف تأثر به الجميع.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 90712 ] نشر منذ 14 دقيقة
الله اكبر .. المعرفه بين الرجال ، ذهب لايبور مهما تقادم عهده ..
.. صدق من قال // معرفة الرجال تجاره .. ومعرفة الهلايم خساره ..