صحراء النفود تجمع صديقين مصادفة بعد غياب 64 عاما

علي القحطاني(صدى):

بعد غياب ‏لأكثر من 64 عاما، جمعت صحراء النفود بالرياض ، عن طريق المصادفة بين صديقين لم يلتقيا منذ كانا طالبين في ‏المدرسة الحربية بمدينة الرياض عام 1373هـ‎.‏

وقال بن شايق وهو شيخ حوالة في محافظة بلجرشي : إنه يعرف محمد بن فيصل الحربي ” 80 عاماً ” منذ أن كانا طالبين يدرسان في المدرسة الحربية ‏بمدينة الرياض وعمرهما لم يتجاوز 13 عامًا، واستمرا ‏كصديقين لعدة سنوات ثم تفرقا بعد 5 سنوات من الصداقة ولم ‏يلتقيا إلا بعد 64 عامًا. ‏

وروى شايق تفاصيل اللقاء – وفقاً للمدينة – أنه بدأ عندما قام وفد من أعيان الباحة بزيارة ‏لمحافظ العقيق الدكتور فيحان العتيبي في منزله بالرياض، ‏والذي اصطحبهم في جولة شمالية في عدد من مدن المملكة .‏

وطلب المحافظ عند وصول الوفد لمركز “قبه” وسط صحراء النفود ‏التوقف عند “كارافان” للاستراحة، وما أن سمع صاحب الكرافان ‏” الحربي ” أحد الأشخاص ‏ينادى باسم شخص آخر، استوقفه الاسم.‏وسأل أحد أفراد الوفد عن شخص كان زميلاً له قبل أكثر من 64 ‏عامًا يدعى محمد بن شايق ليتفاجأ بأنه ضمن أفراد الوفد، وبسرعة البرق قفز الحربي فعانق بن شايق في موقف تأثر به ‏الجميع.