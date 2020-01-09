تعرف على آلية احتساب المدد النظامية في نظام المرافعات

نايف السالم(صدى):

كشفت هيئة ديوان المظالم عن آلية احتساب المدد النظامية في نظام المرافعات ، وفقاً للائحة التنفيذية لنظام المرافعات .

وأوضح ديوان المظالم أن المهل المحددة في نظام المرافعات يتم احتسابها في اليوم التالي لليوم الذي حدث فيه الأمر المجري لها ، وتنتهي بإنتهاء اليوم الأخير منه ، وإذا صادف آخرها عطلة رسمية تمتد إلى أول يوم عمل بعدها .

ويكون الإختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعي عليه ، أو الجهة المدعى عليها ، أو مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية ، ويستثنى من ذلك إن كان الموظف مسجون أو موقوف .

كما تفصل المحكمة الإدارية العليا في تنازع الإختصاص بين محاكم الديوان .

وأكد ديوان المظالم أنه تم اعتماد الوسائل الإلكترونية للتبليغ بالمواعيد والإجراءات المنصوص عليها بنظام المرافعات بموجب الأمر الملكي رقم 14388 لسنة 1439 هـ .

كما حدد نظام المرافعات آليات لتحديد الأطراف المعنية في الدعوى الإدارية ، ورفعها أمام المحاكم ، وغيرها من الضوابط .