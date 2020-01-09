صحف إسبانية: «بيل» يريد السفر للسعودية من أجل النهائي

طلال الغامدي(صدى):

كشفت صحف إسبانية ، أن اللاعب غاريث بيل نجم فريق ريال مديريد يريد السفر إلى المملكة للمشاركة في المباراة النهائية لبطولة كأس السوبر الإسباني، والذي يقام حاليا بالسعودية ، إلا أن موقفه النهائي من المشاركة لم يتم حسمه .

وكانت أكدت عدد من التقارير الإعلامية :أن زيدان المدير الفني لريال مدريد، لن يستدعي الويلزي جاريث بيل في قائمة الفريق التي ستُشارك في المباراة النهائية لكأس السوبر الإسباني، لعدم تعافيه من المرض.

يُذكرأن بيل لم يتعافى بعّد من المشاكل الجسدية التي لحقت به قبل بطولة السوبر، حيث أُصيب بعدوى في الجهاز التنفسي.

وكان ريال مدريد قد صعد إلى نهائي السوبر بعدما فاز على فالنسيا (3-1) يوم الأربعاء في نصف النهائي الأول على ملعب الملك عبدالله ، ومن المقرر إقامة نهائي السوبر يوم الأحد المقبل في مدينة جدة بالمملكة.