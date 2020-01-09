الشورى يطالب الإسكان بتمكين العزاب بشقق سكنية ضمن منتجاتها
ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى ، التقرير السنوي لوزارة الإسكان ، مٌطالبة الإسكان بخيارات سكنية للعزاب ضمن منتجاتها .
وأوصت اللجنة في اجتماعها ، بضرورة دراسة السماح لغير المتزوجين من المواطنين والمواطنات “العزاب” ممن بلغ عمره 25 سنة فأكثر بالتقدم بطلب الحصول على أحد الخيارات السكنية لدى وزارة الإسكان.
ودعت اللجنة ،، المجلس للموافقة على توصيتها في جلسة الإثنين المقبل.
وأوضحت اللجنة أن أهمية هذا الأمر ترجع إلى أن المسوحات السكانية أظهرت أن نسبة الذكور الذين لم يسبق لهم الزواج تعدت41 %، وفي الإناث نسبة من لم يتزوجن تجاوزت 32 %.
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