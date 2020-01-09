الأمم المتحدة تحمل إيران مسؤولية استهداف منشآت أرامكو في سبتمبر الماضي

علي القحطاني(صدى):

ألقت الولايات المتحدة وقوى أوروبية المملكة ، المسؤولية على إيران في الهجمات التي وقعت يوم 14 سبتمبر الماضي على منشآت نفطية لشركة أرامكو السعودية في أبقيق وخريص .

جاء ذلك عقب أن أفاد تقرير سري لمراقبي العقوبات بالأمم المتحدة، أن جماعة الحوثي باليمن لم تشن الهجمات التي استهدفت منشآت نفط بالسعودية في سبتمبر، ما يعزز اتهام أمريكا لإيران بالمسؤولية عنه.

وذكرت وكالة “رويترز”، اليوم الخميس، أن خبراء الأمم المتحدة المستقلين قالوا في تقريرهم إلى لجنة العقوبات الخاصة باليمن بمجلس الأمن: “ أن الهجوم على أبقيق وخريص (حيث تقع منشآت لأرامكو) جاء من اتجاه شمالي/شمالي غربي وشمالي/شمالي شرقي على الترتيب، وليس من الجنوب كما للمرء أن يتوقع في حالة الإطلاق من الأراضي اليمنية”.

وقال أيضا المحققون الذين يراقبون العقوبات على اليمن إنهم لا يعتقدون أن “تلك الأسلحة المتطورة نسبيا تم تطويرها وتصنيعها في اليمن”. ولا تتضمن مهمة المحققين تكليفا بتحديد المسؤول عن الهجوم.