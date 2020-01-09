معلومات جديدة عن المتورطين في اختراق الوكالة الكويتية الرسمية

خالد الظفيري(صدى):

كشفت صحف كويتية ، عن معلومات جديدة عن اختراق الوكالة الكويتية الرسمية، مشيرة إلى أن الاختراق لم يكن خارجيا.

ونقلت صحيفة “القبس” الكويتية ، عن مصادر في الأمن السيبراني، قولهم: “موضوع اختراق حساب تويتر الخاص بكونا صحيح، لكن الطريقة التي نفذت بها العملية لا تزال مجهولة ، فالهجوم استهدف حسابا شخصيا على موقع تويتر وليس منظومة معلوماتية إلكترونية خاصة بجهة حكومية أو رسمية”.

ورجحت المصادر أن الاختراق ربما استهدف أحد الأجهزة الذكية الخاصة بالأشخاص المتحكمين في حساب تويتر التابع لوكالة الأنباء الكويتية، من خلال رابط يحتوي على برمجية خبيثة يتم من خلاله نسخ الرقم السري للحساب”.

ومن جانبها اكتشفت الداخلية الكويتية أن هناك عدة أجهزة خاصة بالوكالة ، يسمح لها ببث الأخبار عبر شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوكالة، وربما تتجاوز 3 أشخاص أحدهم مواطن “مقيم” لا يحمل الجنسية الكويتية.

وتدرس قوات الأمن كذلك، سيناريو آخر، مرتبط بتعمد بث أخبار عن طريق أحد الأشخاص المخول لهم بنشر الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا لأن أحدهم وقع قبل أيام في بث أحد التقارير الخاصة بمقتل سليماني، وما لبث أن تم شطبه من موقع “كونا”، نظرا لتسببه في إحراج وتنديد واسع لها.

كانت وكالة الأنباء الكويتية قد حذفت خبرا نشر لدقائق حمل تصريحات منسوبة لوزير الدفاع قيل فيها إن “قائد القوات الأمريكية، أبلغه بانسحاب القوات من معسكر عريفجان خلال 3 أيام” ، بدورها، أعلنت الحكومة الكويتية، أنه تم اختراق حساب وكالة الأنباء الكويتية، نافية ما تم نشره عن انسحاب القوات الأمريكية.