شاهد.. طفل يلقن رجلا درسا قاسيا بتصرف غير متوقع

بكين(صدى):

لقن طفل صيني ، رجلاً درساً قاسياً في النظافة ، عقب أن أقدم على تصرف غير متوقع أثار إعجاب الجميع على السوشيال ميديا.

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، رجلا يلقي قارورة بلاستيكية من نافذة سيارته أثناء وقوفها على الرصيف، ليهم الطفل الصغير بأخذ القمامة (القارورة) ويحاول إرجاعها للرجل عبر نفس النافذة.

ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية أمس الأربعاء، قالت والدة الطفل إن صغيرها اعتقد أن السائق أسقط القارورة عن طريق الصدفة، ولهذا حاول إعادتها للسائق.