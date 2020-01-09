الهلال الأحمر بالشمالية يوقع عقد شراكة مع مجمع لين الطبي بمدينة عرعر

فاطمه الرويلي(صدى):

وقع سعادة مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الحدود الشمالية الأستاذ/ محمد بن نايف العنزي وممثل مجمع لين الطبي بمدينة عرعر الأستاذ/ عبدالله بن راضي العنزي هذا اليوم الخميس الموافق 14 جماد الاولى 1441هـ عقد شراكة يتم من خلالها تقديم نقل الحالات الإسعافية من المصابين والمرضى من المجمع الطبي إلى المنشآت الطبية داخل المدينة وخارجها حسب حاجة المجمع لذلك وجرى توقيع الاتفاقية بمقر هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الحدود الشمالية .

حيث تم الاتفاق على تجهيز موقع مناسب ومهيأ لاستقبال سيارات الإسعاف لنقل الحالات الإسعافية من المجمع. وثمن العنزي لإدارة المجمع ثقتهم الكريمة بالهيئة والكادر الإسعافي المتميز في الخدمات الإسعافية وشكرهم على اختيار الهيئة كشريك في هذه المهام الإنسانية النبيلة .

الجدير بالذكر أن الهيئة تسعى باستمرار لتطوير واستحداث الشراكات الجديدة مع القطاع الحكومي والخاص الهادفة إلى الارتقاء بعملها وتسهيل تقديم الخدمات الطبية الإسعافية في المملكة ضمن رؤية المملكة 2030 ، وذلك بمتابعة مستمرة من معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور / محمد بن عبدالله القاسم .