جاستن بيبر يكشف إصابته بمرض خطير

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشف المطرب الكندي جاستن بيبر عن إصابته بمرض لايم الخطير قبل عامين ،وأنه يواجه تأثير كبير على صحته النفسية وعلى وظائف الدماغ .

كما قال أن المرض سبب تغير في مظهر جلده وجعله يظهر بشكل غريب .

وكشف “بيبر” عن هذا السر الذي تكتم عليه طيلة العامين الماضيين بعد تساؤل جمهوره عن سر غيابه وعدم طرح أغاني جديدة على مدار 4 سنوات .

ومع ذلك فقد فاجئهم المطرب بأغنية فردية جديدة على موقع “يوتيوب” حققت ملايين المشاهدات .

الجدير بالذكر أن هذا المرض معدي ويصيب أجهزة عديدة بالجسم وينتقل من خلال قرصة “قرادة ” مصابة .