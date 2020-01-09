جاستن بيبر يكشف إصابته بمرض خطير
كشف المطرب الكندي جاستن بيبر عن إصابته بمرض لايم الخطير قبل عامين ،وأنه يواجه تأثير كبير على صحته النفسية وعلى وظائف الدماغ .
كما قال أن المرض سبب تغير في مظهر جلده وجعله يظهر بشكل غريب .
وكشف “بيبر” عن هذا السر الذي تكتم عليه طيلة العامين الماضيين بعد تساؤل جمهوره عن سر غيابه وعدم طرح أغاني جديدة على مدار 4 سنوات .
ومع ذلك فقد فاجئهم المطرب بأغنية فردية جديدة على موقع “يوتيوب” حققت ملايين المشاهدات .
الجدير بالذكر أن هذا المرض معدي ويصيب أجهزة عديدة بالجسم وينتقل من خلال قرصة “قرادة ” مصابة .
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الجدير بالذكر أن هذا المرض معدي ويصيب أجهزة عديدة بالجسم وينتقل من خلال قرصة “قرادة ” مصابة .
لا اله الا الله ز
اللهم انا نعوذ بك من الربص والجنون والجذام وسي الاسقام.