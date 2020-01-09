«الخثلان» يؤكد عدم صحة مشروعية صلاة الخسوف غدا

حمود العنزي(صدى):

أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية والأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام، سعد الخثلان عدم صحة مشروعية صلاة الخسوف غداً الجمعة .

وأرجع ” الخثلان ” ذلك إلى عدم رؤية خسوف القمر بالعين المجردة ، قائلاً : من المتوقع خسوف القمر الفلكي غداً الجمعة إن شاء الله.. وهذا الخسوف خسوف شبه ظل ولا يعتبر خسوفاً بالمعنى الشرعي؛ لكونه لا يُرى بالعين المجردة، وعلى هذا فلا تشرع صلاة الخسوف في هذه الحال.

وتشهد سماء المملكة غداً لجمعة ظاهرة خسوف القمر حيث يمكن رؤيتها عن طريق التليسكوب فقط ولا يمكن رؤيتها بالعين المجرة ، وستظهر في مناطق أخرى بالعالم منها قارات أوروبا وآسيا ، وأقريقيا ، وشمال غرب أمريكا ، وغيرها من المناطق .