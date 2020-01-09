أمير الحدود الشمالية يستقبل رئيس جهاز الإرشاد والتوجيه بالحرس الوطني

فاطمه الرويلي(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، رئيس جهاز الإرشاد والتوجيه بوزارة الحرس الوطني الدكتور عبدالحكيم بن محمد العجلان، والوفد المرافق.

‎ورحب سموه بالدكتور العجلان بمناسبة زيارته للمنطقة، مثمناً المهام الجليلة التي يؤديها جهاز الإرشاد والتوجيه بوزارة الحرس الوطني، بنشر منهج الوسطية والاعتدال، والوقاية من التطرف والإرهاب، وتعزيز الأمن الفكري ومحاربة الأفكار الهدامة والعقائد الفاسدة والدعوات المنحرفة.

‎وأكد سموه أن البطولات والتضحيات التي يقوم بها رجال الحرس الوطني هي محل فخر واعتزاز جميع أبناء هذه البلاد، منوهاً بالدعم اللامحدود الذي تحظى به وزارة الحرس الوطني ومختلف القطاعات العسكرية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، مشيراً إلى الجهود التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني في تطوير الوزارة ودعم ومساندة رجال الحرس الوطني.

‎من جانبه, أعرب رئيس جهاز الإرشاد والتوجيه بوزارة الحرس الوطني عن عظيم شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على ما يوليه سموه من رعاية واهتمام لرجال الحرس الوطني بالمنطقة.