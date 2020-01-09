انخفاض قياسي في درجات الحرارة.. و«الأرصاد» تكشف المدن الأكثر صقيعا اليوم

حمود العنزي(صدى):

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن أدنى درجات الحرارة التي سُجلت اليوم في المملكة ، بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات .

وأوضحت “الأرصاد ” في بيان لها أن أقل درجات الحرارة كانت في حائل ، وسكاكا بواقع 3درجة مئوية في كلٍ منهما .

كما سجلت عرعر 4 درجة مئوية فقط ، ومثلها طريف التي سجلت نفس درجة الحرارة المنخفضة .

وتشهد أغلب مناطق المملكة اليوم تدني في درجات الحرارة وأمطار رعدية ورياح نشطة ، فيما حذرت “الأرصاد ” و”الدفاع المدني ” من التقلبات الجوية ، مع ضرورة اتباع تعليمات السلامة .