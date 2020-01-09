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  3. انخفاض قياسي في درجات الحرارة.. و«الأرصاد» تكشف المدن الأكثر صقيعا اليوم

انخفاض قياسي في درجات الحرارة.. و«الأرصاد» تكشف المدن الأكثر صقيعا اليوم

انخفاض قياسي في درجات الحرارة.. و«الأرصاد» تكشف المدن الأكثر صقيعا اليوم
حمود العنزي(صدى):

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن أدنى درجات الحرارة التي سُجلت اليوم في المملكة ، بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات .

وأوضحت “الأرصاد ” في بيان لها أن أقل درجات الحرارة كانت في حائل ، وسكاكا بواقع 3درجة مئوية في كلٍ منهما .

كما سجلت عرعر 4 درجة مئوية فقط ، ومثلها طريف التي سجلت نفس درجة الحرارة المنخفضة .

وتشهد أغلب مناطق المملكة اليوم تدني في درجات الحرارة وأمطار رعدية ورياح نشطة ، فيما حذرت “الأرصاد ” و”الدفاع المدني ” من التقلبات الجوية ، مع ضرورة اتباع تعليمات السلامة .


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