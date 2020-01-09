اتحاد الشطرنج يعلن انضمام ماجد السليمان أمينا عاما للإتحاد

محمد السعران(صدى):

أعلن الاتحاد السعودي للشطرنج تعيين ماجد بن عبد الرحمن بن إبراهيم السليمان أمينا عاما للاتحاد بداية من يناير 2020، السليمان حاصل على درجة الماجستير في علم الإدارة من جامعة نيويورك عام 2011م و حاصل على درجة البكالوريوس في مجال التسويق من جامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة وسبق له العمل في مجال الاستشارات الإدارية لدى مجموعة تريانا الأمريكية داخل وخارج المملكة العربية السعودية و حصل على عضوية اللجنة الاستشارية بالغرفة التجارية لعدة سنوات وعمل أيضًا مديرًا للتطوير التجاري ومدير لإدارة التسويق والعلاقات العامة في قطاعات مختلفة منها التعليم العالي، التوظيف، التأمين والتدريب، وعمل أيضًا مسؤول عن ادارة الالتزام بالأنظمة والقوانين لدى مجموعة لاندمارك العربية وقام بالإشراف على تأسيس عدة مواقع إلكترونية تفاعلية خلال عمله في تلك القطاعات ويعتبر أحد مزاولي رياضة الشطرنج ومشارك فعال منذ تأسيس الاتحاد السعودي للشطرنج.

من جهته تمنى رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للشطرنج الأستاذ رامي الطاسان التوفيق للأمين العام الجديد مؤكدا أن انضمام السليمان سوف يسهم في تطوير التفاعل الرقمي واستخدام أدوات التقنية الحديثة في مجال الإدارة داخل إدارات الاتحاد.