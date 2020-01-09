حقيقة عودة «نيكولاس ميليسي» إلى صفوف الهلال في الميركاتو الشتوي

ماجد محمد(صدى):

كشفت تقارير صحفية حقيقة عودة نجم الهلال السابق نيكولاس ميليسي إلى صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية .

وأكدت صحف باراجوانية أن ميليسي سينضم إلى ليبرتاد دي أسونسيون الباراجوياني ، بعد توصية مدرب الهلال السابق ومدرب الفريق حالياً “رامون دياز” .

وقالت الصحف الباراجوانية أن ميلسي سيخوض مع فريقه الجديد منافسات كأس ليبرتادوريس ، معربة عن أملها في آداه المبهر .

الجدير بالذكر أن ميليسي سبق له تحقيق بطولتي الدوري والكأس مع الهلال ، ولعب بعده في الإمارات مع الظفرة الوحدة ، وهو ما عزز أنباء عودته للهلال مرة أخرى حتى تبين خلاف ذلك .