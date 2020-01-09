«مبابي» يحدد مستقبله مع باريس سان جيرمان

طلال الغامدي(صدى):

أكدت تقارير صحفية أن نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي لا يرغب في التجديد مع النادي الفرنسي .

ونقلت صحيفة آس الإسبانية ما قالة ” مبابي ” في تصريح مثير بعد الفوز الساحق على سانت إيتيان 6- 1 بكأس الرابطة الفرنسية .

وقال “مبابي ” رداً على سؤال ما إذا كان سيمدد عقده مع النادي ، قائلاً : إرادتي هي مجرد لعب كرة القدم ، والتركيز على الموسم ، النادي في وضع هادئ ومستقر .

وكانت العديد من الأندية على رأسها ريال مدريد تسعى لضم مبابي ، وهو ا يعني أن الباب مفتوح أمامها قريباً .