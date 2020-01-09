شركة طريق الإبداع للصناعة تعلن عن وظائف شاغرة بجدة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة طريق الإبداع للصناعة عن وظائف شاغرة ، وذلك للعمل بمقر الشركة في جدة ، وفقاً للتفاصيل التالية :

1-موظف موارد بشرية ، ويشترط

– الإلمام بوظائف الموارد البشرية .

– القدرة إلى إجرا المقابلات الشخصية .

– التنمية الإدارية والرد على استفسارات العملاء .

– تخطيط احتياجات الشركة ، وتقييم آداء الموظفين .

2- وظيفة مصمم 3D max ، ويُشترط الإحترافية في البرنامج والقدرة على العمل تحت ضغط .

ويمكن التقديم عبر ارسال السيرة الذاتية على ، مع ارسال ملف الأعمال للوظيفة الثانية :

[email protected]