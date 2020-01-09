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شركة طريق الإبداع للصناعة تعلن عن وظائف شاغرة بجدة

شركة طريق الإبداع للصناعة تعلن عن وظائف شاغرة بجدة
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة طريق الإبداع للصناعة عن وظائف شاغرة ، وذلك للعمل بمقر الشركة في جدة ، وفقاً للتفاصيل التالية :

1-موظف موارد بشرية ، ويشترط
– الإلمام بوظائف الموارد البشرية .
– القدرة إلى إجرا المقابلات الشخصية .
– التنمية الإدارية والرد على استفسارات العملاء .
– تخطيط احتياجات الشركة ، وتقييم آداء الموظفين .

2- وظيفة مصمم 3D max ، ويُشترط الإحترافية في البرنامج والقدرة على العمل تحت ضغط .

ويمكن التقديم عبر ارسال السيرة الذاتية على ، مع ارسال ملف الأعمال للوظيفة الثانية :
[email protected]


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