المسند يتوقع تساقط الجليد على مرتفعات اللوز غدا الجمعة

محمود البلوي(صدى):

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبد الله المسند تساقط الجليد على مرتفعات جبال اللوز شمال غرب تبوك صباح غدا الجمعة.

كما توقع أن تصل درجة الحرارة المحسوسة المتوقعة 14 تحت الصفر، ويهبط خط الثلج الدائم ليصل ارتفاعه لنحو 1500م، مبيناً أن قمم جبال اللوز يبلغ ارتفاعها 2549م.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت أن تشهد مناطق المملكة خلال الأيام القادمة حالة عدم استقرار، تشمل هطولًا للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة، وإنخفاضًا في درجات الحرارة على الأجزاء الشمالية الغربية من المملكة.