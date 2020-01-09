خيركم تصحح أكثر من 200 ألف تلاوة حول العالم

نايف السالم(صدى):

صححت جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة أكثر من 200 ألف تلاوة وذلك عبر مقارئها الهاتفية و الالكترونية وتطبيقاتها الذكية المتوفرة بعدة لغات.

من جهته أفاد رئيس جمعية خيركم المهندس عبدالعزيز حنفي أن 204513 شخص جرى تصحيح تلاوتهم خلال العام المنصرم 2019 وذلك عبر المقارئ الهاتفية والالكترونية و التطبيقات القرآنية المتوفرة على الأجهزة الذكية بعدة لغات والتي من أبرزها ( اتلوها صح ) حيث يعمل المشايخ على مدى 16 ساعة على استقبال المتصلين وتصحيح تلاوتهم.

وأبان المهندس حنفي أن 90 شخصاً جرى اجازتهم في روايات القرآن الكريم ، وجميع هؤلاء الحفظة والمجازين يحصلون على شهادات فور اختبارهم ، في أقل من 60 ثانية عبر برنامج الاختبارات الالكترونية والذي أطلقته الجمعية تماشياً مع الثورة التقنية التي يشهدها العالم ووفق التحول الرقمي الذي بدأته منذ سنوات.