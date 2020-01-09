  • الخميس 9

    يناير

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. خيركم تصحح أكثر من 200 ألف تلاوة حول العالم

خيركم تصحح أكثر من 200 ألف تلاوة حول العالم

خيركم تصحح أكثر من 200 ألف تلاوة حول العالم
نايف السالم(صدى):

صححت جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة أكثر من 200 ألف تلاوة وذلك عبر مقارئها الهاتفية و الالكترونية وتطبيقاتها الذكية المتوفرة بعدة لغات.

من جهته أفاد رئيس جمعية خيركم المهندس عبدالعزيز حنفي أن 204513 شخص جرى تصحيح تلاوتهم خلال العام المنصرم 2019 وذلك عبر المقارئ الهاتفية والالكترونية و التطبيقات القرآنية المتوفرة على الأجهزة الذكية بعدة لغات والتي من أبرزها ( اتلوها صح ) حيث يعمل المشايخ على مدى 16 ساعة على استقبال المتصلين وتصحيح تلاوتهم.

وأبان المهندس حنفي أن 90 شخصاً جرى اجازتهم في روايات القرآن الكريم ، وجميع هؤلاء الحفظة والمجازين يحصلون على شهادات فور اختبارهم ، في أقل من 60 ثانية عبر برنامج الاختبارات الالكترونية والذي أطلقته الجمعية تماشياً مع الثورة التقنية التي يشهدها العالم ووفق التحول الرقمي الذي بدأته منذ سنوات.

 

 


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *