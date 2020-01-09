خيانة جديدة.. تعليق مثير لرئيس «نيسان» السابق بعد المؤتمر الصحفي لـ«كارلوس غصن»

وكالات(صدى):

في تعليق مثير على المؤتر الصحفي الذي عقده الرئيس السابق لمجموعة رينو نيسان ، بعد هروبه من اليابان ، قال رئيس شركة نيسان السابق هيروتو سايكاوا أنه شعر بخيانة جديدة من “كارلوس غصن ” .

وأضاف” سايكاوا” ، أنه كان بإمكان ” غصن ” أن يقول ذلك في اليابان ، قائلاً : “كان بمقدوره أن يفعل الشيء نفسه في اليابان” .

وشكك ” سايكاوا” في براة غصن ، مشيراً إلى أن هروبه دليل على خوفه من ثبوت إدانته .

ونفى رئيس نيسان السابق ، ما قاله غصن من أن محاكماته بسبب محاولته الإندماج مع رينو ، مشيراً إلى أن ذلك ليس له علاقة بإتهامات الفساد التي طالته .

وكان “غصن ” قد ظهر أمس الأربعاء لأول مرة بشكل علني أمام وسائل الإعلام في بيروت بعد هروبه من اليابان قبل أيام مدافعاً عن نفسه .

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