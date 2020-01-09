الملحقية في استراليا توجه بيانا هاما للمبتعثين والدارسين بعد حرائق الغابات

كانبرا(صدى):

حذرت الملحقية الثقافية السعودية في استراليا المواطنين هناك من حرائق الغابات التي تشهدها استراليا ، مؤكدة على أهمية اتباع تعليمات السلطات المحلية .

وأكدت الملحقية في تعميم لها لجميع المبتعثين والمبتعثات والدارسين ومرافقيهم ، على أهمية التواصل مع الملحقية في حالة حدوث أي طارئ أو الإشعار بإخلاء المدينة ، أو برغبة المبتعث فيي العودة للمملكة ، وذلك عبر الأرقام التالية : 0473999119 – 0432257277 .

كما نبهت السفارة على ضررة إحاطة الملحقية للنظر في إجراات مغادرة استراليا ، للتواصل مع الجهات ذات العلاقة ببعثة الطالب للتنسيق معها بعدم تأثر الدراسة بهذا الطارئ ، وذلك على البريد الإلكتروني التالي :

[email protected]