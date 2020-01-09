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  3. بالفيديو.. المياه تشتعل والأرض بلا جاذبية والصخور تطفو في مشاهد واقعية عجيبة

بالفيديو.. المياه تشتعل والأرض بلا جاذبية والصخور تطفو في مشاهد واقعية عجيبة

بالفيديو.. المياه تشتعل والأرض بلا جاذبية والصخور تطفو في مشاهد واقعية عجيبة
موسكو(صدى):

وثق مقطع فيديو مشاهد عجيبة في روسيا يعجز العقل عن تفسيرها كونها تحالف قوانين الطبيعة .

وأظهر الفيديو ، عين ماء نقيّة صالحة للشرب ، والغريب في الأمر أنها قابلة للإشتعال وفق ما أكده زائروا تلك العين .

كما أن الجاذبية الأرضية سالبة في هذا المجرى ، فإذا ألقيت شئ للأرض لا يعود مرة أخرى بما يخالف قوانين الطبيعة .

أما الظاهرة الثالثة فلا تقل عجباً عن سابقتيها ، إذ تعارض قوانين الكثافة والطفو ، فالمياه تحمل الصخور الثقيلة وتعلها تطفو على سطحها ، في مشهد عجيب .


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