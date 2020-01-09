بالفيديو.. المياه تشتعل والأرض بلا جاذبية والصخور تطفو في مشاهد واقعية عجيبة

موسكو(صدى):

وثق مقطع فيديو مشاهد عجيبة في روسيا يعجز العقل عن تفسيرها كونها تحالف قوانين الطبيعة .

وأظهر الفيديو ، عين ماء نقيّة صالحة للشرب ، والغريب في الأمر أنها قابلة للإشتعال وفق ما أكده زائروا تلك العين .

كما أن الجاذبية الأرضية سالبة في هذا المجرى ، فإذا ألقيت شئ للأرض لا يعود مرة أخرى بما يخالف قوانين الطبيعة .

أما الظاهرة الثالثة فلا تقل عجباً عن سابقتيها ، إذ تعارض قوانين الكثافة والطفو ، فالمياه تحمل الصخور الثقيلة وتعلها تطفو على سطحها ، في مشهد عجيب .