الوسادة الذكية.. هكذا يمكن معالجة «الشخير»

متابعة- أميرة خالد(صدى):

الشخير مشكلة يعاني منها الكثير وربما تتفكك الأسرة بسببها إذا كانت تعاني منه الزوجة أو الزوج، ولكن وجد لها حل بفضل معرض CES السنوي الذي طرح العديد من الابتكارات المتطورة، والتي ربما كان أبرزها الوسادة الذكية التي تحرك رأس النائم لمنع الشخير.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، طورت شركة ”مايندز 10“ وسادة ذكية من شأنها تخليص المستخدم من مشكلة الشخير.

وتعتمد الوسادة الذكية المسماة ”ذا موشن بيلو“، والتي تم عرضها في معرض CES في لاس فيجاس، على بضع تقنيات متطورة، و“نظام مراقبة ضغط النوم“ الخاص بالشركة، والذي يتضمن أجهزة استشعار داخل الوسادة، يمكنها اكتشاف موضع رأس الشخص.

ودمجت الشركة بين تقنية مراقبة الصوت، لرصد الشخير، وأكياس هواء، لتعديل وضع الرأس للمستخدم في أثناء نومه، وتوجيهه نحو وضع يمنع الشخير دون إيقاظه، فبمجرد أن يلتقط نظام المراقبة أي ثقل في التنفس، يتواصل الجهاز مع الوسادة، التي تنفخ بدورها الأكياس الهوائية لتعديل وضع رأس المستخدم، ومن خلال محاذاة رأس وعنق المستخدم بشكل مثالي، تحسن الوسادة من تدفق الهواء من خلال الأنف وتقلل من احتمال الشخير.