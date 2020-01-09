إغلاق عقبة قلوة بالباحة بسبب تساقط الصخور

إبراهيم الزهراني(صدى):

أعلنت الإدارة العامة للمرور إغلاق عقبة القلوة بمنطقة الباحة اليوم الخميس مؤقتاً لحين إزالة الصخور التي تساقطت إثر عدم إستقرار حالة الطقس .

وتعمل المرور بالتعاون مع الجهات المختصة على إزالة الصخور والعوائق من الطريق على أن يتم فتحه قريباً بمجرد التأكد من سلامة الطريق .

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للأرصاد حذرت من أمطار رعدية ورياح نشطة على منطقة الباحة اليوم ، كما أكد ” الدفاع المدني ” على أهمية اتباع تعليمات السلامة ، والبعد عن مجاري السيول والأودية حرصاً على سلامة الجميع .