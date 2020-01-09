فيديو يحبس الأنفاس لطفل يسير على حافة شاهقة

مدريد(صدى):

وثق مقطع فيديو لحظات مرعبة لطفل يسير على حافة ضيفة في طابق مرتفع خارج شقة عائلته في إحدى الجزر الإسبانية .

وأظهر الفيديو طفل عمره لا يتجاوز عامين خرج من نافذة الشقة أثناء إنشغال والديه وسار على الحافة بخطوات سريعة حتى وصل إلى نافذة الشقة المجاورة ثم عاد مرة أخرى .

ووثق الفيديو ابنة أحد السائحين التي كانت بالعمارة المقابلة خلال مدة 18 ثانية ، بينما هرع والدها للإتصال بالشرطة .

ولحسن الحظ أن الطفل نجا من الموت المحقق ، بينما طالت أبويه العديد من الإنتقادات نظراً لإهمالهما للطفل .