إقبال كبير على طلبات ترخيص مزاولة العمل 24 ساعة في أقل من أسبوع

علي القحطاني(صدى):

أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية 72 ترخيص لمحال تجارية للعمل لمدة 24 ساعة عبر بوابة “بلدي ” وذلك بعد أيام قليلة من تنفيذ قرار السماح للأنشطة التجارية بمزاولة العمل ليلاً .

وتوقعت الوزارة المزيد من طلبات الترخيص إذ يشجع القرار رواد الأعمال والمستثمرين على فتح العديد من الأنشطة التجارية اللازمة لتداول السلعة أو الخدمة على مدار اليوم .

وأكدت الوزارة استثناء الصيدليات والأنشطة الطبية وخدمات تعبئة الوقود ، والأنشطة التعليمية ، ومراكز الخدمة خارج النطاق العمراني ، وقصور الأفراح ، والستراحات والفنادق وما في حكمها من المقابل المالي .

وكان مجلس الوزراء قد أقر في يوليو الماضي السماح للأنشطة التجارية بالعمل 24 ساعة ، بمقابل مالي تحدده الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة .