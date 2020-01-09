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إقبال كبير على طلبات ترخيص مزاولة العمل 24 ساعة في أقل من أسبوع

إقبال كبير على طلبات ترخيص مزاولة العمل 24 ساعة في أقل من أسبوع
علي القحطاني(صدى):

أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية 72 ترخيص لمحال تجارية للعمل لمدة 24 ساعة عبر بوابة “بلدي ” وذلك بعد أيام قليلة من تنفيذ قرار السماح للأنشطة التجارية بمزاولة العمل ليلاً .

وتوقعت الوزارة المزيد من طلبات الترخيص إذ يشجع القرار رواد الأعمال والمستثمرين على فتح العديد من الأنشطة التجارية اللازمة لتداول السلعة أو الخدمة على مدار اليوم .

وأكدت الوزارة استثناء الصيدليات والأنشطة الطبية وخدمات تعبئة الوقود ، والأنشطة التعليمية ، ومراكز الخدمة خارج النطاق العمراني ، وقصور الأفراح ، والستراحات والفنادق وما في حكمها من المقابل المالي .

وكان مجلس الوزراء قد أقر في يوليو الماضي السماح للأنشطة التجارية بالعمل 24 ساعة ، بمقابل مالي تحدده الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة .


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