مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف يوزع أكثر من مليون نسخة

المدينة المنورة(صدى):

أصدر مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة تقريراً بإصداراته التي وزعها خلال شهر ربيع الآخر الماضي، بلغت 1.230.949 نسخة من القرآن الكريم بمختلف الأحجام، والترجمات، والكتب الدينية لمختلف الجهات الحكومية.

وأوضح التقرير أنه تم توزيع 1.080.717 نسخة من المصحف الشريف من مختلف الأحجام، و 20.992 نسخة من الأجزاء، و 455 نسخة من التسجيلات، و 89.021 نسخة من ترجمات معاني القرآن الكريم بمختلف اللغات الأجنبية، و 39.764 نسخة من الكتب الدينية.

وأضاف التقرير أن إجمالي ما وزعه المجمع منذ بداية توزيعه لإصداراته في الثالث والعشرين من شهر جمادى الأولى من عام 1405هـ، وحتى نهاية شهر ربيع الآخر1441هـ، بلغ 323.548.555 نسخة من مختلف الإصدارات.