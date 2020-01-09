بالفيديو..فجر السعيد تسخر من مطار الكويت بعد تأخر المسؤول عن دخول الرحلات القادمة

خالد الظفيري(صدى):

نشرت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، مقطع فيديو من داخل مطار الكويت بعد وصولها من خارج المملكة، وهي تسخر أغلاق باب الدخول للمطار بسبب تأخر العسكري المسؤول.

وقالت فجر السعيد تعليقاً على المقطع: “وصلت قبل قليل مطار الكويت وبعد ما مشيت في الممر ووصلت للباب اللي يطلعنا للمطار لقينا الباب مقفول ويقولون الشرطي ما وصل ما يدري ان الطيارة وصلت”، مطالبة بفتح تحقيق في الأمر واحترام المسافرين.

وكانت الإعلامية فجر السعيد قد تعرضت لوعكة صحية خطيرة قبل أشهر دخلت خلالها في حالة غيبوبة وغابت فترة طويلة عن الظهور الإعلامي قبل أن تعود مجددا بعد استكمال رحلة علاجها، ما بين الكويت وفرنسا.