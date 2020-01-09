أكثر من 2000 دعوى لشيكات بدون رصيد ضد منشآت تجارية في 5 أشهر

نايف السالم(صدى):

استقبلت محاكم التنفيذ 5.3 ألف طلب لشيكات مرتجعة من البنوك 38 % منها ضد منشآت تجارية صغيرة وذلك خلال 132 يوم منذ بداية عام 1441هـ .

واستحوذت محاكم منطقة الرياض على 37.3 % من طلبات التنفيذ ، بواقع 1975 طلبا، أما المنطقة الشرقية فجاءت في الترتيب الثاني بواقع 1196 طلبا، ومنطقة مكة المكرمة 969 طلبا، ومنطقة عسير 409 طلبات. ، وفقاً لتقرير وزارة العدل

واستقبلت محاكم منطقة تبوك 265 طلبا، ومنطقة القصيم 244 طلبا، ومنطقة المدينة المنورة 119 طلب تنفيذ، تلتها منطقة جازان 107 طلبات، ومنطقة حائل 89 طلبا، ثم منطقة نجران 87 طلبا .

أما منطقة الباحة فاستقبلت 24 طلب تنفيذ، في حين سجلت محاكم منطقة الجوف أقل المناطق في استقبال قضايا الشيكات بـ18 طلب تنفيذ.