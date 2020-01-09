بالصور.. قائد سلاح الإشارة يرعى حفل تخريج دورة ضباط الإشارة المتقدمة

محمد السعران(صدى):

رعى سعادة قائد سلاح الإشارة اللواء/ عبدالمحسن بن عبدالله التويجري صباح اليوم الخميس الموافق ١٤٤١/٠٥/١٤هـ تخريج دورة ضباط الإشارة المتقدمة المقامة بمدرسة إشارة الحرس الوطني بحضور سعادة قائد مدرسة إشارة الحرس الوطني المكلف العقيد/ عبدالعزيز بن عبدالله آل حيان وقادة وحدات سلاح الإشارة.

حيث بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم بعدها ألقى سعادة قائد المدرسة المكلف كلمة رحب فيها بسعادة قائد سلاح الإشارة وقادة الوحدات وقدم تهنئته للخريجين، ثم ألقى النقيب/ سلطان بن بتلاء كلمة الخريجين نيابة عن زملائه.

ثم أعلن ركن التعليم العقيد/ ممدوح الزنيدي النتيجة العامة للدورات وقدم سعادة قائد سلاح الإشارة الشهادات والدروع التذكارية للأوائل.

وفي نهاية الحفل التقطت الصور التذكارية للخريجين مع سعادته.