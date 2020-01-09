الأساليب والتقنية المستخدمة حديثا في البناء بالمملكة

محمد السعران(صدى):

تفاعل الكثير على موقع تويتر مع الأساليب المستخدمة حديثا في البناء ودشنو هشتاجا #بنيت_لتبني واحتل قائمة الوسوم الأعلى وحقق الهاشتاق تفاعلاً كبيرًا بين المستخدمين السعوديين لرغبتهم في التعرف على تلك الأساليب بصورة أكبر.

الوسم جذب أسئلة متعددة من المتابعين حول هذه الأساليب والتقنية المستخدمة فيها وطرق استخدامها، وعبروا عن رغبتهم في مشاهدة مبانٍ كثيرة تستخدمها بما يحقق تطورًا في السكن والبناء السعودي.

المصمم والمخطط العمراني أيمن الشيخ شارك في الهاشتاق قائلاً: “من خلال تقنيات البناء الحديثة تستطيع تصميم ما تتخيله”. أمَّا المستخدم ماجد عماش، فحاول إعطاء نبذة عن أساليب البناء الحديثة قائلاً: إن هذه التقنيات أساليب حديثة زي المباني الجدران مسبقة الصب، مضيفًا: “إذا بالرياض يمديكم تروحون أرض الاسكان غرب المطار وفيها مشاريع كثيرة جدًا، أو ممكن تصوروا جسور قطار الرياض، شفتوا كيف سهلة”.

بدوره تفاعل حساب الأبنية الجاهزة مع المشاركين الآخرين في الهاشتاق، وأعلن عن مسابقة قيمتها ألف ريال لخمسة فائزين، والشرط الوحيد للمسابقة هو تصوير مبنى استخدمت فيه أساليب البناء الحديثة وكتابة معلومات عنه والتقنية المستخدمة فيه. وبالفعل شارك العديد من المستخدمين في المسابقة عارضين ما قاموا بتصويره، وقام البعض الآخر بالسؤال عن هذه الأساليب طالبًا معلومات عنها.

أساليب البناء الحديثة هي طريقة بناء حديثة بغرض تحويل الجهد المبذول في عملية الإنشاء من موقع البناء إلى الإعداد الخاضع للإشراف في منشأة التصنيع، كما أنها عبارة عن مجموعة من التطبيقات أو العمليات، حيث إن معظم مكونات المبنى الرئيسة أو كلها يجري تصنيعها وتجميعها في موقع منفصل عن موقع البناء، ومن ثم التجميع والتثبيت في الموقع.