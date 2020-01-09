صورة مريبة لـ«ميجان» بلا خاتم زواج قبل قرارها الصادم مع الأمير هاري

لندن(صدى):

أثارت صورة غريبة تم إلتقاطها لدوقة ساسيكس ميجان ماركل الجدل بين محبيها ، خاصة ً وأنه جاءت قبل إعلانها مع الأمير هاري التنازل عن أدوارهما الملكية .

وظهرت يدي ميجان بلا خاتم زواج للمرة الأولى ، وهي تهم بالخروج من مسرح دورفمان الوطني، مما أثار التساؤل مع عدم وجود الأمير هاري بصحبتها .

وشهدت الفترة الأخيرة جدل كبير بسبب نمط حياتهما المختلف تماما عن بعضهما البعض، والانقسامات التي أثارتها علاقتهما في العائلة المالكة.

وبعد ظهور “ميجان ” بلا خاتم ، قال هاري نعتزم التراجع كعضوين بارزين في العائلة الملكية، والعمل لنصبح مستقلين ماديا، مع الاستمرار في تقديم الدعم الكامل لصاحبة الجلالة الملكة”.

وأضاف أنهما يخططان لتحقيق توازن في الوقت الذي يمضيانه بين بريطانيا وأميركا الشمالية، مع مواصلة احترام واجبهما تجاه الملكة والكومنولث .