بالصورة..شخص خطير ينتحل منصب المدير التنفيذي لـ«جدة داون تاون» والجهات المختصة تلاحقه
كشف مصدر مسؤول بصندوق الإستثمارات العامة عن واقعة انتحال غريبة لشخص ادعى أنه “مدير تنفيذي ” مكلف لمشروع جدة داون تاون ، محذراً من التعامل معه أو الإنسياق وراء القرارات التي يروج لها عبر مواقع التواصل الإجتماعي .
وأكد المصدر أن الجهات المختصة تلاحق المدعو ” المهندس عمر الزهراني ” الذي انتحل صفة “مدير تنفيذي مكلف ” لمشروع جدة داون تاون ، وأنه تم اتخاذ بعض الإجراءات النظامية بالشركة ، وفقاً للعربية نت.
وأشار المصدر أنه تم إقالة المدير السابق للمشروع وتكليف أحد منسوبي صندوق الإستثمارات العامة بمنصبه .
وأضاف أن شركة جدة داون تاون لا زالت في مراحل التأسيس ولم تعلن عن تعيينات أو تنظيمات خاصة ، كما أنها شركة مستقلة وهو ما حال دون التحدث باسمها وصدور بيان حول الشخص المنتحل .
وكان المنتحل قد قام ببث قرارات غير صحيحة باسم الشركة والترويج لأسماء وهمية عبر مواقع التواصل الإجتماعي .
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 5642 ] نشر منذ 20 دقيقة
بعد فضح ملائكة في تويتر تم اقالته من هذا المنصب
لان ملائكه عائله معروفه من النخاوله بالمدينه المنوره
وينتمون لمذهب الخميني الهالك وكل من ينتمي لهذا المذهب لايؤمن غدره وخيانته
لذا ابعدوا اتباع المجوس عن المناصب المهمه لانهم ينتظرون الفرص للغدر باوطانهم