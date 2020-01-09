بالصورة..شخص خطير ينتحل منصب المدير التنفيذي لـ«جدة داون تاون» والجهات المختصة تلاحقه

جدة(صدى):

كشف مصدر مسؤول بصندوق الإستثمارات العامة عن واقعة انتحال غريبة لشخص ادعى أنه “مدير تنفيذي ” مكلف لمشروع جدة داون تاون ، محذراً من التعامل معه أو الإنسياق وراء القرارات التي يروج لها عبر مواقع التواصل الإجتماعي .

وأكد المصدر أن الجهات المختصة تلاحق المدعو ” المهندس عمر الزهراني ” الذي انتحل صفة “مدير تنفيذي مكلف ” لمشروع جدة داون تاون ، وأنه تم اتخاذ بعض الإجراءات النظامية بالشركة ، وفقاً للعربية نت.

وأشار المصدر أنه تم إقالة المدير السابق للمشروع وتكليف أحد منسوبي صندوق الإستثمارات العامة بمنصبه .

وأضاف أن شركة جدة داون تاون لا زالت في مراحل التأسيس ولم تعلن عن تعيينات أو تنظيمات خاصة ، كما أنها شركة مستقلة وهو ما حال دون التحدث باسمها وصدور بيان حول الشخص المنتحل .

وكان المنتحل قد قام ببث قرارات غير صحيحة باسم الشركة والترويج لأسماء وهمية عبر مواقع التواصل الإجتماعي .