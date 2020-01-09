توضيح هام من حساب المواطن حول «العلاوة السنوية»
أكد برنامج حساب المواطن أنه على أهمية الإفصاح عن إجمالي الراتب شاملاً البدلات والعلاوات دون احتساب نسبة اشتراك “التأمينات ” .
وقال حساب المواطن أن نسبة الدعم تتحدد بناءً على دخل الأسرة وعدد الأفراد وأعمارهم ، واستثنى “بدل غلا المعيشة ” من الإفصاح إذ لا يحتسب من دخل المستفيد عند الدعم ، مؤكداً على أهمية إضافة العلاوة السنوية إلى دخل المستفيد .
جاء ذلك رداً على أحد المستفيدين الذي تساءل عن إضافة العلاوة السنوية للراتب المسجل مسبقاً عن طريق الموقع الإلكتروني للبرنامج .
الجدير بالذكر أنه تم إيداع الدعم المستحق للدفعة الجديدة عن شهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم ، في الساعات الأولى من اليوم الخميس .
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