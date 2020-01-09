الذهب مستقر في ظل استمرار حذر المستثمرين

وكالات(صدى):

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس في الوقت الذي فضل فيه المستثمرون الإبقاء على المعدن الأصفر الذي يُعد ملاذا آمنا على الرغم من تراجع احتمالات تصاعد النزاع بين الولايات المتحدة وإيران بعد أن خفف الطرفان من حدة موقفهما.

وبحلول الساعة 0526 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1557.34 دولار للأوقية (الأونصة).

وبلغت الأسعار أعلى مستوياتها منذ مارس آذار 2013 عند 1610.90 دولار أمس الأربعاء. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1559.80 دولار.