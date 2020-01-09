تعاون بين «التعليم» و«التدريب التقني» لتحويل الثانويات إلى أكاديميات

حمود العنزي(صدى):

تعتزم وزارة التعليم التعاون مع مؤسسة التدريب التقني والمهني لتحويل الثانويات إلى أكاديميات ومسارات متعددة يتم من خلالها تحديد المسار المناسب لكل طالب بما يوافق سوق العمل .

ويأتي هذا التعاون للإستفادة من خبرات المؤسسة التدريبية في مجالات التقنية والمجال التطبيقي ، خاصةً مع ارتفاع أعداد الكليات التقنية إلى 44 كلية للبنين ، و23 كلية للبنات ، 48 فرع لهذه الكليات ، بالإضافة إلى عشرات المعاهد الصناعية ، ومعاهد بالشراكة مع القطاع الخاص تغطي جميع مناطق المملكة .

ومن المتوقع استحداث 4 مسارات جديدة هي ” المسار التقني ، والمسار المهني ، والمسار الفني ، ومسار العلوم والرياضيات ” ، بجانب المسار العلمي ، والشرعي ” الأدبي ” الحاليين .

وكان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ قد أعلن قرب الإنتهاء من مشروع تحويل الثانويات إلى أكاديميات ومسارات متعددة .