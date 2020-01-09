تعاون بين «التعليم» و«التدريب التقني» لتحويل الثانويات إلى أكاديميات
تعتزم وزارة التعليم التعاون مع مؤسسة التدريب التقني والمهني لتحويل الثانويات إلى أكاديميات ومسارات متعددة يتم من خلالها تحديد المسار المناسب لكل طالب بما يوافق سوق العمل .
ويأتي هذا التعاون للإستفادة من خبرات المؤسسة التدريبية في مجالات التقنية والمجال التطبيقي ، خاصةً مع ارتفاع أعداد الكليات التقنية إلى 44 كلية للبنين ، و23 كلية للبنات ، 48 فرع لهذه الكليات ، بالإضافة إلى عشرات المعاهد الصناعية ، ومعاهد بالشراكة مع القطاع الخاص تغطي جميع مناطق المملكة .
ومن المتوقع استحداث 4 مسارات جديدة هي ” المسار التقني ، والمسار المهني ، والمسار الفني ، ومسار العلوم والرياضيات ” ، بجانب المسار العلمي ، والشرعي ” الأدبي ” الحاليين .
وكان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ قد أعلن قرب الإنتهاء من مشروع تحويل الثانويات إلى أكاديميات ومسارات متعددة .
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