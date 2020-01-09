7 فوائد مذهلة للجسم مع برودة الطقس في الشتاء

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يعتقد الكثيرون أن فصل الشتاء يرتبط بالأمراض التنفسية دون النظر إلى الفوائد الصحية لبرودة الطقس على الجسم وتأثيرها الإيجابي في كثير من الجوانب .

ويؤكد الأطباء أن الجسم يستفيد من برودة الطقس من خلال المزايا التالية :

1-سهولة حرق الدهون والتخلص من الوزن الزائد : فإذا كنت تخطط لفقدان الوزن فلا شك أن فصل الشتاء يجعل جسمك أكثر استجابة لزيادة حرق السعرات الحرارية للحفاظ على ثبات درجة الحرارة عند 37درجة مئوية رغم انخفاض درجة حرارة الجو المحيط .

2-سهولة ممارسة التمارين الرياضية ، إذ لا يشعر الشخص بصعوبة التنفس والتعرق كما يحدث في الصيف ، بل تعمل الرياضة على تدفئة الجسم مع سهولة التنفس في الهواء البارد الطلق .

3-تنظيم ساعات النوم : فالكثير يشعر بالرغبة في النوم مبكراً للتخلص من برودة الليل ، لذا فيمكنك التخلص من عادة السهر وما يصاحبها من أضرار صحية خاصةً تناول الطعام في وقت متأخر .

4- تحسين الجهاز المناعي : حيث يلجأ أغلبنا لتناول اللليمون والبرتقال واليوسفي وغيرها من الحمضيات الغنية بفيتامين سي مما يعزز المناعة مقارنةً بباقي فصول العام .

5- تحسين صحة مرضى السكري : نتيجة لحرق الدهون البيضاء وتحسين مستويات الأنسلولين بالدم .

6- تحسن القدرات العقلية : حيث أثبتت العديد من الدراسات أن آداء وظائف المخ يتحسن في فصل الشتاء .

7- تحسن صحة الجلد : فبرغم إصابته بالجفاف إلا أنه يمكن علاج الجفاف بالمرطبات وشرب المياه ، وفي فس الوقت الوقاية من الأمراض الجلدية التي تظهر في الصيف كالتورمات .