توقعات بانتهاء مدة الاستقرار السعري لسهم «أرامكو» اليوم

علي القحطاني(صدى):

يتوقع أن تنتهي مدة الاستقرار السعري لطرح أسهم أرامكو بنهاية يوم 9 يناير، والتي بدأت اعتبارا من إدراج الشركة في السوق السعودي يوم 11 ديسمبر 2019.

وكانت شركة “غولدمان ساكس” العربية السعودية بصفتها مدير الاستقرار السعري، أعلنت احتمالية قيامها بعملية الاستقرار السعري للأوراق المالية، وفقاً للتعليمات الخاصة بتنظيم آلية الاستقرار السعري للطروحات الأولية.