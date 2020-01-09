الهلال الأحمر بالباحة يدعو قائدي المركبات بتوخي الحذر في ظل التقلبات الجوية

الباحة(صدى):

أهاب فرع الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة بجميع قائدي المركبات بأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، والتقيد بالأنظمة المرورية في ظل التقلبات الجوية والضباب الكثيف الذي تشهدها المنطقة حالياً.

وأكد المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني أنّ هذه الاستعدادات تأتي بقيادة ميدانية من المساعد للمدير العام للشؤون الإسعافية ورفع جاهزية 15 مركزاً إسعافياً بالمنطقة، مؤكداً أن الشؤون الإسعافية والقيادات الميدانية على أهبة الاستعداد على مدار الساعة لتقديم الخدمة الإسعافية لمحتاجيها وفي شتى الظروف المناخية.

وشدد على جميع العاملين بالميدان, والمواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر عند حدوث هذه التقلبات الجوية والالتزام بقواعد السلامة المرورية للحفاظ على سلامتهم من الحوادث – لا قدر الله – وعدم التجمهر حول الحوادث، وإفساح المجال أمام الفرق الإسعافية لتقديم الخدمة الإسعافية على أكمل وجه لمحتاجيها.