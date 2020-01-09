مدني عسير ينبه المواطنين والمقيمين بتوخي الحذر من التقلبات الجوية

محمد بن طحيطح(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهات بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تتخللها رياح سطحية نشطة على مرتفعات منطقة عسير ومحافظات تهامة عسير والساحل خلال الأيام القادمة حتى يوم الجمعة الماوفق ١٤٤١/٠٥/١٥هـ .. ٢٠٢٠/٠١/١٠م .

صرح بذلك المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة عســير النقيب/ محمد بن عبده الســيد بمنطقة عسير تُهيب وأكد على عموم المواطنين والمقيمين بضرورة توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية واتباع الارشادات التي تقي بعد الله من المخاطر المصاحبة لمثل هذه الحالات الجوية .

مع أهمية متابعة وسائل الإعلام وحسابات الدفاع المدني على منصات التواصل الإجتماعي المختلفة وإتباع التنبيهات والتحذيرات الجوية التي تصدر من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، علماً بأن الدفاع المدني بالمنطقة يعمل على متابعة المتغيرات المناخية ورفع الجاهزية لمواجهة أي حالة طارئة بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة بما يُعنى بتنفيذ تدابير الدفاع المدني .

” راجين للجميع السلامة الدائمة “